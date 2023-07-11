Ученые доказали, что люди могут слышать тишину

Психологи из американского Университета Джонса Хопкинса заявляют, что люди на самом деле могут услышать тишину. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале PNAS.

В качестве доказательств исследовательская группа приводит результаты серии экспериментов со слуховыми иллюзиями. Слуховые иллюзии работают аналогично оптическим – в результате своей работы человеческий мозг может воспринимать звуки, которых на самом деле нет.

В своём эксперименте исследователи использовали известную слуховую иллюзию – один длинный звуковой сигнал может показаться человеку более долгим, чем два коротких последовательных звука с такой же общей длинной. В эксперименте приняли участие 1000 испытуемых – в данной слуховой иллюзии звуковые сигналы были заменены на один долгий и два коротких периода полной тишины. А между периодами тишины испытуемым включали настоящие звуки – улиц, ресторанов, железнодорожных вокзалов. Как показало исследование, результаты оказались такими же, как при обычной слуховой иллюзии – испытуемым казалось, что длинный временной отрезок тишины продолжался дольше, чем два коротких.