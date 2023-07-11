Инженеры из России разработали робота-спектрометра

Разработанный российскими учеными робот-спектрометр позволяет сортировать объекты из различных материалов.

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Инженеры из Санкт-Петербургского политехнического университета разработали инфракрасный спектрометр на роботизированной платформе.

Мини-спектрометр работает в ближнем инфракрасном диапазоне. Спектральная характеристика объекта записывается в память устройства, которое определяет его по отраженному лучу.

Робот-спектрометр определяет различные виды органики, может различать полярные и неполярные жидкости, влажность, рассказал один из разработчиков, доцент Института машиностроения материалов и транспорта СпбПУ Александр Семенча.

В настоящее время, отметил специалист, аппарат настроен на сортировку резины, бумаги и металлов, однако в дальнейшем можно настроить для различных нужд — например, для определения влажности зерна, характеристик молочной продукции, кожи и кожзама.