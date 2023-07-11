Intel ушла с рынка компьютеров

Американская компания Intel отказалась от дальнейшего выпуска мини-ПК серии Next Unit of Computing (NUC). Об этом сообщает портал VideoСardz.

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«Мы решили прекратить прямые инвестиции в бизнес Next Unit of Compute (NUC) и изменить нашу стратегию, чтобы позволить нашим партнерам по экосистеме продолжать инновации и рост NUC», — говорится в документе. Соответствующее заявление представители компании отправили партнерам.

В Intel заверили, что это решение не повлияет на остальные подразделения внутри Intel, такие как Client Computing Group (CCG) и Network and Edge Computing (NEX).

«Кроме того, мы работаем с нашими партнерами и клиентами, чтобы обеспечить плавный переход и выполнение всех наших текущих обязательств», — добавил представитель компании в уведомлении.

По данным VideoCardz, данное подразделение Intel также отвечало за дизайн ноутбуков и системные платы для мини-ПК. Согласно внутреннему документу, компания рассчитывает на то, что экосистему NUC продолжат развивать сторонние производители.