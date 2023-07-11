Российских космонавтов признали годными к полету на Crew Dragon к МКС

Космонавтов Константина Борисова и Александра Гребенкина, которые отправятся на Международную космическую станцию на американских кораблях Crew Dragon, признали годными к полету. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

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Заседание главной медицинской комиссии прошло сегодня, 11 июля. В ее состав вошли представители ЦПК, «Роскосмоса», Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем Российской академии наук, Минздрава и Минобороны РФ.

«По результатам заседания комиссии Константин Борисов и Александр Гребенкин были признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья», — отмечается в тексте.