Названы сроки выпуска первых российских лопастей для «ветряков»

Первые российские композитные лопасти для турбин ветрогенераторов электроэнергии выпустят к декабрю 2024 года, пообещал ульяновский губернатор Алексей Русских.

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Первое в России производство лопастей для ветровых электростанций начнет выпуск продукции к концу 2024 года, заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Разработанная ЮМАТЕКС — композитным дивизионом «Росатома» — лопасть будет сделана полностью из отечественных материалов. Это позволит нарастить объемы локализации в отрасли ветроэнергетики, заявил чиновник.

Производство будет организовано на площадке законсервированного в октябре 2022 года завода ушедшей из России датской компании Vestas. Однако коллектив завода, по словам Русских, удалось сохранить.