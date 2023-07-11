Россиян предупредили об опасности сохранения пароля от Wi-Fi

Сохраненные данные для подключения к сетям Wi-Fi в смартфоне, такие как логин и пароль, могут использовать киберпреступники для взлома гаджета и кражи личных данных владельца устройства. Об этом Life.ru рассказал руководитель проектов Центра цифровых технологий управления ГУУ Андрей Стариковский.

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«Смартфон пользователя обнаруживает известную точку доступа и сразу же к ней подключится. Однако некоторые сети Wi-Fi легко взломать, чем и пользуются злоумышленники», — отметил он.

По словам эксперта, наиболее опасно сохранять данные для повторных подключений от открытых Wi-Fi-сетей, так как они имеют наиболее слабую защиту.

«В итоге мошенник создает аналогичную Wi-Fi-сеть, при наличии правильных настроек смартфон пользователя подключается к ней. После этого злоумышленник получает доступ ко всему трафику с телефона жертвы, что позволяет похитить пароль от мобильных банков, авторизацию в соцсетях, доступ к почте, фото, видео», — предупредил Стариковский.

В пример он привел и создание похожих точек доступа. Вместе с реальными и официальными Shopping Wi-Fi 1 и Shopping Wi-Fi 2 создается поддельная Shopping Wi-Fi 3.