Илон Маск не захотел терпеть присутствие Threads в Twitter

Из Twitter начали исчезать ссылки на посты и профили в конкурирующей соцсети Threads. Об этом сообщает издание The Verge.

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Пользователи Twitter и журналисты обратили внимание, что через встроенный поиск соцсети в выдаче перестали появляться ссылки на Threads, конкурирующую платформу от Meta (признана в России экстремистской и запрещена). При этом публикация ссылок в Twitter еще разрешена – в соцсети множество контента из Threads.

С чем наверняка связана эта проблема, не сообщается. В The Verge не исключают, что специфическая работа поиска может быть просто ошибкой. В тоже время журналисты напоминают, что Илон Маск, владелец Twitter, очень критически настроен в отношении Threads и ее основателям Марка Цукерберга, то есть ссылки на посты и профили из конкурирующей соцсети могли исчезнуть из поисковой выдачи по личной инициативе Маска.

В The Verge также напомнили, что, если ситуация с Threads не случайна, она станет вторым случаем, когда Twitter преднамеренно огранил доступность контента из других сервисов на своей платформе. В начале апреля 2023 года соцсеть Илона Маска уже ограничила работу ссылок на платформу Substack.