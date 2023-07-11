Илон Маск не захотел терпеть присутствие Threads в Twitter

The Verge: из поиска Twitter исчезли ссылки на конкурирующую соцсеть Threads
Из Twitter начали исчезать ссылки на посты и профили в конкурирующей соцсети Threads. Об этом сообщает издание The Verge.
Пользователи Twitter и журналисты обратили внимание, что через встроенный поиск соцсети в выдаче перестали появляться ссылки на Threads, конкурирующую платформу от Meta (признана в России экстремистской и запрещена). При этом публикация ссылок в Twitter еще разрешена – в соцсети множество контента из Threads.
С чем наверняка связана эта проблема, не сообщается. В The Verge не исключают, что специфическая работа поиска может быть просто ошибкой. В тоже время журналисты напоминают, что Илон Маск, владелец Twitter, очень критически настроен в отношении Threads и ее основателям Марка Цукерберга, то есть ссылки на посты и профили из конкурирующей соцсети могли исчезнуть из поисковой выдачи по личной инициативе Маска.
В The Verge также напомнили, что, если ситуация с Threads не случайна, она станет вторым случаем, когда Twitter преднамеренно огранил доступность контента из других сервисов на своей платформе. В начале апреля 2023 года соцсеть Илона Маска уже ограничила работу ссылок на платформу Substack.
Впрочем, высока вероятность, что ситуация с Threads возникла в виду ошибки. Дело в том, что текущее ограничение на поиск в Twitter легко обходится, если в запросе формата «threads.net» точку заменить на пробел.