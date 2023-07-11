Названа дата начала продаж в России спецверсий смартфонов Realme 11

В России 13 июля стартуют продажи спецверсии смартфонов Realme 11 Pro и Pro+ c дизайном от бывшего дизайнера GUCCI, аксессуаров Chanel и Bulgari Маттео Менотто.

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Эта версия смартфонов получила бежевый и зелёный цвета. Задняя панель выполнена из экокожи, которая отличается высокой износостойкостью и длительным сохранением первоначального внешнего вида, имеет защиту от разводов и следов пальцев.

Корпус смартфона 11 Pro окрашен в бежевый оттенок, на задней панели расположен круглый модуль камеры как символ восходящего солнца, по середине — жёлтая линия, символизирующая уходящую вдаль улицу Милана. Этому городу и посвящён дизайн новых моделей.

Зелёный цвет задней панели и корпуса получила модель Realme 11 Pro+. Также будет представлена модель Realme 11 Pro чёрного цвета.

Realme

У моделей серии изогнутые экраны с частотой 120 Гц и ШИМ 2160.