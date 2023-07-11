Обнаружены самые старые генетические данные родственника человека

Антропологи из Венского университета смогли установить пол четырех особей южноафриканских плейстоценовых гоминин возрастом около двух миллионов лет. Более того, они установили, что это самые старые генетические данные родственника людей. Препринт статьи доступен на ресурсе bioRxiv.

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Гоминины – подсемейство семейства гоминид (Hominidae), к которому относят человека разумного (Homo sapiens), шимпанзе (Pan), горилл (Gorilla), а также ряд вымерших групп.

В текущей работе ученые выполнили масс-спектрометрический анализ протеомов зубной эмали четырех особей Paranthropus robustus, живших около 2,8–1 миллиона лет назад в Южной Африке. Авторы долгое время не могли определить Paranthropus robustus – это родственник австралопитеков или все же одна из их разновидностей – некоторые исследования указывают на возможность межвидового скрещивания. Обычно ответ на подобный вопрос дают данные ДНК-анализа, однако у ученых не было пригодных для анализа образцов.

Команда смогла использовать зубную эмаль, предположительно принадлежащую разным P. robustus. Ученым удалось найти схожие аминокислотные профили во всех образцах без значимого количества стороннего материала. Две особи были идентифицированы как самцы, и две как самки.