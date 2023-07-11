Foxconn вышла из проекта строительства заводов по выпуску электроники в Индии

Тайваньская компания Foxconn ("Фоксконн") вышла из совместного проекта с индийской конгломератом Vedanta ("Веданта") по строительству заводов по выпуску полупроводников и дисплеев в штате Гуджарат. Об этом во вторник сообщает агентство Синьхуа.

"Проект теперь полностью осуществляется корпорацией Vedanta без нашего участия", - заявили представители тайваньской компании.

Причины выхода Foxconn из совместного проекта, стоимость которого оценивается в $19,5 млрд, не уточняются.

По словам заместителя министра электроники и информационных технологий Индии Раджива Чандрасекара, выход Foxconn из проекта не повлияет на его реализацию.

Foxconn наряду с компаниями Samsung (" Самсунг") и Pegatron ("Пегатрон") считается основным иностранным партнером Индии в производстве полупроводников и электроники. В этом году Foxconn приступит к строительству в индийском юго-западном штате Карнатака завода по выпуску беспроводных наушников и комплектующих для смартфонов. Проект предусматривает создание около 50 тыс. рабочих мест.

Как заявили представители Foxconn, в настоящее время около 65% всех предприятий компании расположены в континентальном Китае, строительство завода в Индии будет проходить в рамках стратегии диверсификации производственной базы. Его открытие в Карнатаке будет способствовать производству смартфонов в Индии и их экспорту.