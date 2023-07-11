Ледяные экзопланеты признали потенциально обитаемыми

Жидкая вода встречается на экзопланетах гораздо чаще, чем считалось, заявили ученые из Ратгерского университета. Следовательно, шансы найти на них жизнь повышаются.

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«Мы знаем, что наличие жидкой воды необходимо для жизни. Наша работа показывает, что эту воду можно найти в местах, которые мы особо не рассматривали», – отметили авторы научной работы.

Исследование показало, что потенциально обитаемыми могут оказаться даже планеты, полностью покрытые льдом. Под ледяной толщей способны скрываться теплые подповерхностные океаны, пригодные для эволюции живых организмов.

Ученые назвали два способа, позволяющие воде в этих океанах оставаться теплой. Первый – потребление тепла от радиоактивных процессов, происходящих в недрах планеты. Второй – гравитационное воздействие более крупного тела. Оно будет вызывать бесконечное перемешивание во внутренних частях внешне стабильного тела. Подобное происходит на ледяных спутниках Солнечной системы, таких как Европа или Энцелад.

Предыдущие расчеты показали, что примерно на одной каменистой планете из 100 звездных систем должна быть жидкая вода. Согласно новым данным, «водный» мир может присутствовать у каждой звезды.

«Таким образом, у нас в 100 раз больше шансов найти жидкую воду, чем мы думали», – отметили ученые.

В галактике Млечный Путь насчитывается около 100 миллиардов звезд, так что расчеты ученых указывают на действительно высокие шансы найти жизнь вне Солнечной системы, сообщает Space.com.