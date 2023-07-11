Ученые обнаружили силу, благодаря которой на Земле развивается жизнь

Ученые из Университета Сорбонны в Париже обнаружили 36-миллионолетний геологический цикл, определяющий биоразнообразие на планете. Результаты были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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В работе авторы проанализировали при помощи программы летопись окаменелостей и данные об уровнях моря в прошлом. Им удалось обнаружить поразительно схожие циклы в колебаниях уровня моря, внутренних механизмах Земли и морских окаменелостях.

За этот цикл происходят тектонические изменения уровня моря, которые могут создать условия для развития и размножения видов. По мере повышения и понижения уровня воды различные места обитания на континентальных шельфах и в мелководных морях расширяются или сужаются, предоставляя организмам возможности для процветания или же вымирания.