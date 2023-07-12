Потенциальных экзопланет с жидкой водой может быть в сто раз больше

Ученые Ратгерского университета (США) под руководством Луджендры Оджхи, выступившие с докладом на Гольдшмидтовской конференции по геохимии в Лионе, пришли к выводу, что число потенциальных аналогов Земли с жидкой водой в Млечном Пути примерно в сто раз выше, чем считалось в прошлом. Это значительно повышает шансы на обнаружение внеземной жизни, говорится на сайте конференции Европейской ассоциации геохимии (EAG).

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«До наших расчетов астрономы считали, что примерно каждая сотая каменистая планета в Млечном Пути должна обладать значительными запасами жидкой воды. Наша математическая модель показывает, что при удачном стечении обстоятельств у каждой из 100 миллиардов звезд Галактики должна присутствовать в среднем одна каменистая планета с жидкой водой. Это значительно повышает шансы на существование внеземной жизни», — пояснил Луджендра Оджа.

В ходе исследования специалисты смоделировали эволюцию ледяных щитов на экзоземлях, чтобы определить условия, которые позволяют жидкой воде существовать длительное время при температурах выше точки замерзания водяного льда. Оказалось, что даже при умеренной геотермальной активности, которая происходит на лунах Юпитера и Сатурна, океаны жидкой воды могут образовываться у основания ледяных щитов. Они могут сохраняться в течение длительного периода из-за медленного (миллиарды лет) полураспада радиоактивных элементов, производящих тепло.

Согласно выводам авторов, эти подледные океаны, часто соприкасающиеся с корой планеты и защищенные от высокоэнергетического излучения родительской звезды толстыми слоями льда, могут обеспечить условия, подходящие для существования жизни.