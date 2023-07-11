Российские ученые оценили экономические перспективы метавселенных

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с помощью системы анализа больших данных iFORA выяснил, что мировой рынок метавселенных к 2030 году может достичь объема в $5,8 трлн, а среднегодовой рост отрасли приблизится к 45%. Соответствующие данные приведены в отчете вуза об исследовании наиболее вероятных направлений развития технологий создания метавселенных, которые будут особенно востребованы в мире в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

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В НИУ ВШЭ считают, что из-за взрывного роста спроса на VR-игры и взаимодействие в виртуальном пространстве, спровоцированного пандемией COVID-19, метавселенная стала одним из ключевых технологических трендов 2022 года. В 2023 году, по данным исследователей, акцент общественности и инвесторов сместился в пользу приложений на базе ИИ вроде ChatGPT и Midjourney, но метавселенные по-прежнему остаются в технологическом авангарде.

В рамках исследования специалисты НИУ ВШЭ составили рейтинг значимости отдельных технологий в контексте развития метавселенных. Значимость оценивалась исходя из количества упоминаний разработок в научной литературе. Топ-3 таких технологий возглавила иммерсивная виртуальная реальность, которая включает в себя систему обратной тактильной связи. Ее массового внедрения ученые ожидают в течение ближайших 4-6 лет. Вторую строчку заняли системы определения и визуального отслеживания 3D-объектов в пространстве, а третью – системы распознавания действий человека, в том числе по алгоритмам «скелетизации». На массовое внедрение обеих технологий, считают ученые, уйдет один-два года.