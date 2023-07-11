Выяснено влияние глобального потепления на первый вылет пчел

Ученые Редингского университета в Великобритании выяснили, каким образом глобальное потепление влияет на поведение диких пчел, в том числе шмелей. Согласно результатам, опубликованным в журнале Ecology and Evolution, увеличение температуры на один градус Цельсия приводит к тому, что шмели покидают свои гнезда на 6,5 дня раньше.

В ходе долговременного исследования продолжительностью 40 лет были изучены 88 видов диких пчел в Великобритании. Ученые проанализировали 350 записей о поведении насекомых, которые зарегистрировали изменения во времени первого вылета. Был выявлен значительный сдвиг в появлении британских диких пчел в среднем на 0,4 дня в год с 1980 года для всех видов.

Поскольку весна начинается раньше, и пчелы в результате появляются ближе к началу года, насекомые могут потерять синхронизацию с растениями, а это означает, что у них может быть меньше пищи. В результате у пчел может не хватить энергии для эффективного опыления сельскохозяйственных культур, или они могут полностью пропустить цветение сельскохозяйственных культур.

Соответствие сроков пробуждения и цветения растений жизненно важно для пчел, поскольку им нужно найти пыльцу и нектар, чтобы увеличить свои шансы на выживание и произвести потомство. Уменьшение эффективности естественного опыления приведет к тому, что фермерам придется использовать специально выведенных медоносных пчел, что означает увеличение затрат, которые могут быть переложены на потребителей.