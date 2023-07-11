Российские компании массово атакуют рассылками с вирусом PyCrypter

В июле 2023 года российские компании столкнулись с массовой рассылкой вируса-шифровальщика PyCrypter по электронной почте. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе специализирующейся на информационной безопасности компании F.A.C.C.T.

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Отмечается, что рассылка коснулась компаний из промышленного сектора, транспортных предприятий, а также организаций в сфере IT. Письма представляли собой рекламу клиента для криптовалют CryptoBOSS для «безопасного и полностью анонимного доступа ко всем валютам». К сообщению прилагалась ссылка на скачивание утилиты, которая на самом деле вела на загрузку шифровальщика РуCrypter.

В F.A.C.C.T. отметили, что рассылка была зафиксирована 9 июля 2023 года. Автоматизированные средства защиты e-mail компании смогли ее преждевременно перехватить и нейтрализовать.