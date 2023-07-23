Пять полезных настроек Windows 10, которыми мало кто пользуется

Windows пребывает в разработке уже десятилетиями, и за это время операционная система получила множество функций, о которых рядовые пользователи могут даже и не догадываться. Портал PC Gamer рассказал о самых приятных, но неочевидных настройках для Windows 10.

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Логин в систему по ПИН-коду

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Windows по умолчанию предлагает задать пароль для входа в систему, но это не обязательно. На самом деле, операционная система имеет несколько опций, которые могут сделать логин при включении компьютера проще. Например, вход по четырехзначному ПИН-коду вместо полноценного пароля.

Откройте меню «Параметры».

Перейдите во вкладку «Учетные записи» — «Варианты входа».

Нажмите «ПИН-код для Windows Hello» — «Добавить» и следуйте инструкциям.

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Отключите залипание клавиш

Каждый ПК-геймер хотя бы раз сталкивался с залипанием клавиш. Эта функция предназначена для тех, кто не может держать клавиши Ctrl и Shift нажатыми одновременно, но в играх она порой срабатывает сама по себе — из-за частых нажатий на Shift. Хорошая новость в том, что никто не запрещает вам отключить залипание клавиш.

Откройте меню «Параметры».

Перейдите во вкладку «Специальные возможности» — «Клавиатура».

Отключите пункт «Использовать залипание клавиш» и «Разрешить включение залипания клавиш с помощью сочетания клавиш».

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Включите темный режим

Темный режим меняет контраст в окнах приложений и на фоне: он сильно облегчает нагрузку на глаза, если вы пользуетесь компьютером в темной комнате, где яркий свет монитора может ослеплять. Windows по умолчанию использует светлый режим, но это можно подробно настроить: например, перевести саму систему в темный режим, но оставить приложения в светлом.

Откройте меню «Параметры».

Перейдите во вкладку «Персонализация» — «Цвета».

Нажмите на «Выбор цвета» — «Темный».

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Отображение скрытых файлов и папок

Windows автоматически скрывает от пользователя некоторые важные папки, необходимые для работы системы. Однако ручная установка модов для многих игр потребует доступа к ним: например, к папке AppData, где хранится значительная часть сохранений.

Откройте «Мои документы».

Нажмите на кнопку «Вид» в окне папки.

Поставьте галочку напротив опции «Скрытые элементы».

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Журнал буфера обмена

Обычно, когда вы копируете и вставляете текст или интернет-ссылки, Windows вставляет только последний скопированный материал. Система сохраняет подобный контент в т.н. буфере обмена, и на Windows 10 вы можете открыть журнал буфера обмена, чтобы посмотреть, какие вещи вы копировали недавно.

Откройте меню «Параметры».

Перейдите во вкладку «Система» — «Буфер обмена».

Включите «Журнал буфера обмена».