Ученые исследуют вирус летучей мыши с пандемическим потенциалом

Исследователи Вашингтонского университета изучают вирус летучих мышей RshTT200, который, как и SARS-CoV-2, обладает пандемическим потенциалом. Результаты исследования были представлены на ежегодном конгрессе Американской кристаллографической ассоциации.

© Газета.ru

Пандемия COVID-19 произошла, когда вирус SARS-CoV-2 мутировал и заразил людей. Изучение таких патогенов поможет подготовиться к следующей пандемии и свести к минимуму ее опасность.

Вирус RshTT200, обнаруженный у камбоджийских летучих мышей в 2010 году, разделяет 92,6% своей геномной последовательности с SARS-CoV-2, а его спайковый белок (S-белок), ответственный за проникновение вируса в клетки человека, на 85% совпадает с таким же у COVID-19.

В настоящее время несколько факторов препятствуют заражению клеток человека вирусом RshTT200. Спайковые белки SARS-CoV-2 и RshTT200 совпадают на 85%, но этой разницы в 15% достаточно, чтобы снизить вероятность передачи последнего человеку.

Авторы идентифицировали единственную нуклеотидную мутацию, которой было достаточно, чтобы позволить RshTT200 проникать в клетки человека. Для этого ученые использовали криоэлектронную микроскопию для определения структуры спайкового белка. Затем они создали безвредные вирусы, экспрессирующие S-белки RshTT200. Это было необходимо, чтобы понять, как вирус проникает в клетки человека.