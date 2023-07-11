«Роскосмос» перечислил 14 специальностей для отбора в ряды космонавтов

«Роскосмос» перечислил список специальностей, по которым будет осуществляться новый набор в ряды космонавтов. Список опубликован на сайте госкорпорации. Накануне «Роскосмос» объявил о начале четвертого открытого набора в отряд космонавтов. Документы от кандидатов в возрасте до 35 лет будут принимать до 30 октября 2023 года.

Всего в список вошли 14 специальностей. В частности, к отбору приглашаются кандидаты с высшим образованием (специалитет или магистратура), либо кандидаты, имеющие образование по следующим направлениям: информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, физико-технические науки и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, нанотехнологии и наноматериалы, математика и механика, физика и астрономия, химия, биологические науки.

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Претенденты с высшим образованием должны иметь опыт работы по специальности не менее трех лет после окончания вуза. Также к отбору допускаются кандидаты с высшим образованием в области медицинских наук (лечебно-профилактическое дело) с опытом работы не менее трех лет в области авиационно-космической, подводной, военной медицины или медицины катастроф, уточняется в разъяснительном перечне.

Претенденты из летного состава должны иметь высшее летное образование и опыт летной работы (службы) в воинских частях, организациях, учреждениях, занимающихся эксплуатацией, использованием, испытаниями авиационной или космической техники не менее трех лет после получения документа о высшем летном образовании.