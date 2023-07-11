Россияне стали покупать больше техники для «умного» дома

С января по июнь 2023 года продажи «умных» колонок в России в штуках выросли в 2,1 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС.

Всего за указанный период в России было продано 1,5 млн смарт-динамиков на сумму 12 млрд руб. Лидером рынка с долей 86% остается «Яндекс». На втором месте расположилась «Капсула» от VK c долей 10%.

Общие продажи смарт-устройств в России в первой половине 2023 года выросли на 40% в штуках и на 30% в денежном эквиваленте. На долю колонок с голосовыми помощниками пришлось 70% от всех продаж товаров для «умного» дома.

На втором месте оказались устройства из категории «интеллектуальные системы освещения». За первые шесть месяцев продажи «умных» ламп и других систем освещения увеличились на 14%. Топ-3 замыкают смарт-розетки, продажи которых увеличились на 10%.

«Мы видим, что у покупателей растет потребность не только в части оптимизации энергопотребления и повышения уровня комфорта, но и в безопасности. Например, продажи дверных замков с камерой видеонаблюдения и «умных» замков увеличились в 9,5 и 7 раз соответственно. Также существенный рост показывают «умные» устройства для ухода за животными, которые могут, к примеру, покормить кота пока хозяева на даче», – заявил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.