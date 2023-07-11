Проведены первые тесты процессора Intel Core i7-14700K

Техническое сообщество внимательно следит за развитием событий, связанных с грядущим процессором Intel Core i7-14700K, входящим в серию Raptor Lake Refresh. В сети появились скриншоты экрана компьютера с запущенными тестами AIDA64, Cinebench и CPU-Z, которые дают представление о его базовой конфигурации и потенциальной производительности процессора.

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Core i7-14700K оснащен 8 ядрами производительности Raptor Cove и 12 ядрами эффективности Gracemont. Такая конфигурация позволяет использовать 20 ядер и 28 потоков. В отличие от i7-13700K, своего предшественника, который деактивировал 2 кластера E-core и уменьшил размер кэша L3, i7-14700K включает дополнительный кластер E-core и увеличивает размер общего кэша L3 до 33 МБ.

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Как P-ядра, так и E-ядра имеют улучшенную тактовую частоту, что приводит к повышению уровня производительности.

Предварительные данные указывают на базовую частоту 3,7 ГГц для i7-14700K с максимальным ускорением ядра P, достигающим 5,5 ГГц. Это больше, чем у i7-13700K, который ограничивает повышение частоты P-ядра до 5,4 ГГц. Усовершенствования могут обеспечить значительный прирост производительности для пользователей.

Инженерный образец Intel Core i7-14700K был подвергнут эталонному тестированию, показавшему многообещающие результаты. В однопоточном тесте Cinebench R23 процессор набрал 2192 балла, а в многопоточном – 36 296 баллов. Это увеличение производительности на 15% в многоядерных и на 4% в однопоточных тестах по сравнению с Core i7-13700K. Однопоточный тест CPU-Z Bench дал 905 баллов, многопоточный – 14 988 балла.

Таким образом увеличение производительности достигает 14% в многопоточном и 2% в однопоточном тестах. Важно признать, что эта информация основана на инженерных образцах, и конечный продукт может подвергнуться дальнейшим модификациям или улучшениям. Совместимость с текущими материнскими платами еще предстоит подтвердить.

Intel планирует выпустить свои процессоры Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh для настольных ПК, включая Core i7-14700K, в октябре 2023 года. Согласно китайскому инсайдеру, известному как ECSM_Official или Enthusiastic Citizen, процессоры Raptor Lake Refresh серии «К» выйдут на 42-й неделе этого года. То есть с 16 по 22 октября этого года. Также сообщается, что основные чипы, без «К», будут запущены в первую неделю 2024 года, вероятно, приуроченные к показу на выставке CES в Лас-Вегасе.