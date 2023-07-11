Самые яркие взрывы во Вселенной связали с падающими астероидами

Исследователи объяснили природу самых коротких и ярких взрывов во Вселенной – быстрых радиовсплесков (FRB). Они могут быть связаны с астероидами, врезающимися в нейтронные звезды.

© Мир 24

Быстрые радиовсплески фиксируются по всему небу. Они длятся всего несколько миллисекунд, но отличаются огромной мощностью.

Причины FRB долгое время оставались неизвестными. Прорыв в исследованиях произошел в 2020 году, когда астрономы обнаружили данное явление в нашей галактике Млечный Путь. Наблюдения показали, что его источником является магнетар – особый вид нейтронных звезд с чрезвычайно сильным магнитным полем (в квадриллионы раз мощнее, чем у Земли).

Незадолго до появления FRB с магнетаром произошло некое событие. Он внезапно изменил скорость своего вращения.

Согласно выводам исследователей, сбой вызвало столкновение с железным астероидом. Космический объект оказался слишком близко к магнетару, и сильная гравитация разорвала его на множество осколков. Некоторые фрагменты затем вышли на орбиту нейтронной звезды.

Оставшиеся куски астероида сошли с орбиты и начали двигаться к поверхности магнетара. При этом они пересекли область наиболее интенсивных магнитных полей, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Поскольку астероиды богаты железом, они обладают большим количеством электрических зарядов. Взаимодействие электрических зарядов, движущихся с высокой скоростью через эти невероятно сильные магнитные поля, приводит к образованию излучения. Именно это излучение мы наблюдаем как быстрый радиовсплеск», – пояснили авторы научной работы.