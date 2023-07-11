Суд в Москве оштрафовал Dropbox на 2 млн рублей за неудаление фейков об СВО
Суд в Москве оштрафовал хостинг Dropbox на 2 млн рублей за неудаление фейковой информации о спецоперации. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на решение мирового суда столицы.
Компания Dropbox International Unlimited Company признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России.
Ранее мировой судья в Москве оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за неудаление фейков об СВО.
Позже мировой судья назначил ещё один штраф в размере 3 млн рублей Twitch за неудаление подлежащей ограничению информации.