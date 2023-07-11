Суд оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за неудаление недостоверной информации о ходе СВО

"Признать компанию Twitch Interactive виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ") и назначить наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей", - огласил решение судья.