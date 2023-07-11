Новая версия ОС для iPhone оказалась под запретом

MacRumors: Apple приостановила загрузку iOS 16.5.1 a из-за проблем с браузером Safari
Американская компания Apple приостановила свободное распространение обновления мобильной операционной системы iOS версии 16.5.1 a из-за проблем с работой сайтов в браузере Safari. Об этом сообщает MacRumors.
По данным портала, пользователи начали активно жаловаться на проблему в работе приложения в соцсетях. По их словам, веб-версии Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), WhatsApp, Zoom начали выдавать предупреждения о том, что они не поддерживаются в браузере Safari после обновления.
Отмечается, что в обновлении под названием Rapid Security Response для iOS 16.5.1, а также iPadOS 16.5.1 для планшетов iPad и macOS Ventura 13.4.1 для компьютеров Mac исправили уязвимость WebKit.
В Apple признали, что брешь в операционных системах каждого из перечисленных типов устройств могла активно использоваться злоумышленниками.
Представитель компании пока официально не подтвердил эту информацию. По версии журналистов, Apple повторно выпустит обновление, в котором ошибка будет исправлена.
Пользователи, уже установившие обновление, могут перейти на стабильную версию iOS в «Настройках». Необходимо перейти в «Основные», выбрать «О программе». Дальше нужно нажать «Версия iOS» и выбрать пункт «Удалить обновление безопасности».