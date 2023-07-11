Космический аппарат миссии «Луна-25» доставили на космодром Восточный

Космический аппарат (КА) первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли "Луна-25" доставлен на космодром Восточный. Об этом во вторник сообщили в Роскосмосе.

"10 июля [автоматическую] станцию ["Луна-25"] отправили с предприятия на космодром, куда она была доставлена сегодня авиационным и автомобильным транспортом", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что перед отправкой космический аппарат прошел приемо-сдаточные и предъявительские испытания в НПО имени С. А. Лавочкина, где его изготовили. На космодроме "Луну-25" ждет предполетная подготовка, заключительные наземные испытания и стыковка с разгонным блоком "Фрегат".