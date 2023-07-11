Смартфоны с ОС «Аврора» попросили вывести на потребительский рынок

Замминистра Минпромторга РФ Василий Шпак попросил российских производителей электроники подготовить график портирования мобильной ОС «Аврора» на свои устройства для их последующего вывода на потребительский рынок. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на протокол совещания ведомства с представителями отрасли, прошедшего 13 июня 2023 года.

© Пресс-служба F+ tech

По данным «Ъ», на совещании присутствовали такие российские производители смартфонов и планшетных ПК, как «Аквариус», «БайтЭрг», «Азимут», Yadro, F+Tech и не только. Всех их Минпромторг попросил разработать график адаптации «Аврора», мобильной ОС, разработкой которой занимается «Открытая мобильная платформа» (принадлежит «Ростелекому», – прим. ред.), на свои устройства и начать продавать их в потребительском сегменте.

«Ъ» пишет, что сами вендоры отнеслись к перспективе министерства со скепсисом. Как минимум один производитель рассказал журналистам, что устройства с ОС «Аврора» будут пользоваться спросом только в госорганизациях и приближенных к ним компаниях. У обычного же пользователя переходить на новую ОС с привычных Android и iOS нет причин.