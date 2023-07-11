Смартфоны с ОС «Аврора» попросили вывести на потребительский рынок

Смартфоны на ОС «Аврора» скоро появятся в российских магазинах
Замминистра Минпромторга РФ Василий Шпак попросил российских производителей электроники подготовить график портирования мобильной ОС «Аврора» на свои устройства для их последующего вывода на потребительский рынок. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на протокол совещания ведомства с представителями отрасли, прошедшего 13 июня 2023 года.
По данным «Ъ», на совещании присутствовали такие российские производители смартфонов и планшетных ПК, как «Аквариус», «БайтЭрг», «Азимут», Yadro, F+Tech и не только. Всех их Минпромторг попросил разработать график адаптации «Аврора», мобильной ОС, разработкой которой занимается «Открытая мобильная платформа» (принадлежит «Ростелекому», – прим. ред.), на свои устройства и начать продавать их в потребительском сегменте.
«Ъ» пишет, что сами вендоры отнеслись к перспективе министерства со скепсисом. Как минимум один производитель рассказал журналистам, что устройства с ОС «Аврора» будут пользоваться спросом только в госорганизациях и приближенных к ним компаниях. У обычного же пользователя переходить на новую ОС с привычных Android и iOS нет причин.
В свою очередь председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов заявил, что планшеты и смартфоны на ОС «Аврора» не смогут конкурировать на рынке из-за своей высокой стоимости. Цена российского гаджета равна примерно 50-60 тыс. руб., что, по словам Смирнова, значительно дороже китайского аналога, который при более низкой цене является гораздо функциональнее и мощнее. К тому же, добавил эксперт, смартфоны и планшеты с ОС «Авроры» не могут легально продаваться в РФ, так как они не поддерживают ряд приложений, предустановка которых обязательна.