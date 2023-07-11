В США изобрели полимер для создания мягких мышц у роботов

Ученые из Университета Пенсильвании изобрели так называемый сегнетоэлектрический полимерный материал, способный деформироваться под воздействием силы. Новый полимер предлагается использовать для создания мышц роботов.

© Unsplash

Если применить к полимеру какое-либо силовое воздействие, он начинает прогибаться подобно человеческой коже, на которую оказывают давление. Главной задачей активных веществ – актуаторов, находящихся в составе материала, является перенос усилия с управляющего или регулирующего механизма на исполнительный. Актуаторы изменяют свою форму при давлении внешней сферы, в том числе электричества.

Благодаря своим свойствам материал может использоваться в медицинских устройствах, системах точного позиционирования и робототехнике. В будущем ученые планируют делать из него искусственные мышцы, способные выдерживать значительные нагрузки аналогично тканям человеческого организма, пишет журнал Nature Materials.