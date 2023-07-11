Oppo представила недорогой смартфон на Snapdragon 680

Компания Oppo представила новый доступный смартфон — Oppo A78 4G.

© Ferra.ru

Отличительной особенностью устройства стали интересный дизайн и производительный чип Snapdragon 680.

Новинка пока что официально представлена лишь в Индонезии. При этом она получила несколько значительных улучшений по сравнению со своим предшественником — Oppo A78 5G.

Основные изменения в свежей версии смартфона касаются дисплея, который стал меньше и составляет 6,43”. Он выполнен по технологии AMOLED и поддерживает частоту обновления 90 Гц.

Основная камера здесь двойная: на 50 и 2 Мп. Фронталка может похвастаться модулем на 8 Мп. Смартфон работает на базе операционной системы ColorOS 13.1, основанной на Android 13, и имеет ёмкий аккумулятор на 5000 мАч.