Google улучшила работу YouTube на Windows

Компания Google выпустила обновление для YouTube на платформе Windows, улучшающее работу популярного видеохостинга.

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Обновление касается веб-версии сервиса, а также веб-приложений для браузеров Chrome и Microsoft Edge. В рамках обновления было внесено три основных изменения, которые должны сделать просмотр видео на Windows ещё более удобным.

В первую очередь, тёмная тема на YouTube теперь автоматически адаптируется к выбранной пользователем теме компьютера. В том числе и поисковая строка.

Также в плеере YouTube появились кнопки быстрой перемотки видео на 10 секунд назад и вперёд. Благодаря этому пользователи смогут легко пересмотреть интересные моменты видео или быстро пропустить ненужные части.