Суперкомпьютер спрогнозировал климатическую катастрофу на Земле

Группа ученых из швейцарского института Пауля Шеррера совместно с коллегами из США , Китая , Ирландии , Финляндии и Швеции провела моделирование климата на суперкомпьютере, согласно которому на Земле возможно возникновение климатической катастрофы. Результаты исследования опубликованы на сайте научной информационной платформы Science Direct.

В ходе эксперимента компьютер сгенерировал 4 тыс. сценариев для 15 регионов мира с учетом возможного развития событий с шагом в 10 лет вплоть до 2100 года. В итоге 70% сценариев предсказали, что в следующие пять лет мир превысит отметку глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия. Эти 1,5 градуса станут безопасным рубежом, после которого последствия глобального потепления станут необратимыми и катастрофическими. Поэтому международные эксперты призвали удержать потепление именно в этом пределе.