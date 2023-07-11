«Путешественник во времени» предсказал невиданные природные катастрофы в США

Пользователь TikTok, называющий себя путешественником во времени из 2671 года, опубликовал список природных катастроф, которые якобы произойдут в 2023-2024 годах. На новый ролик «гостя из будущего» обратило внимание Daily Mirror.

© Fer Nando / Unsplash

«В мое время 2023 и 2024 годы признали худшими в истории с точки зрения погодных явлений», — заявил тиктокер, известный под именем Эно Аларик, в начале своего видео.

Затем он предсказал, что в сентябре текущего года «мегаураган шестой категории» ударит по Восточному побережью США, от которого якобы пострадают штаты Флорида, Южная и Северная Каролина.

В декабре, по словам Аларика, на страну обрушится невиданная ранее «электрическая буря с градом». Он пояснил, что это новый тип шторма, при котором «град и молнии смешиваются, сотрясают и сжигают все, к чему прикоснутся».

Через некоторое время после электрической бури, по версии тиктокера, «торнадо шириной 19 километров» уничтожит город Хьюстон в штате Техас, а затем в разломе Сан-Андреас произойдет 45-минутное землетрясение магнитудой 9,8 балла.

Это землетрясение, которое потомки якобы прозовут «Большой Джон», вызовет цунами высотой до 230 метров. Волна, утверждает Аларик, обрушится на значительные участки побережья штата Калифорния.