СМИ сообщили о причастности ФБР и СБУ к удалению пророссийских аккаунтов

Советник судебного комитета подчеркнул, что ведомство намерено использовать доклад, чтобы заявить о неправомерном вмешательстве ФБР в свободу слова. Уточняется, что на этой неделе глава ФБР Кристофер Рэй выступит в конгрессе.

Телеканал уточняет, что СБУ пометила эти аккаунты, как «распространяющие российскую дезинформацию». Доклад основан на информации из ряда повесток, которые комитет направил Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), а также Alphabet (материнской компании Google и YouTube) в феврале в рамках расследования того, играло ли федеральное правительство США роль в цензуре в соцсетях.