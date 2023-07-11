Пол захороненного 5000 лет назад человека определили по зубной эмали

Ученые определили пол человека, захороненного пять тысяч лет назад в Испании. Останки нашли в 2008 году, тогда же при идентификации усопшего была допущена ошибка.

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Первая версия археологов заключалась в том, что в гробнице покоился мужчина, занимавший высокий статус в обществе. Пол ученые определяли, исходя из анализа плохо сохранившихся костей и предметов в захоронении. В частности, там были кинжал из горного хрусталя с рукоятью из слоновой кости, янтарь, скорлупа страусиных яиц и бивни.

Последние исследования были проведены с применением новейших технологий и анализа зубной эмали. Этот метод, по словам ученых, позволяет выделить различия в химическом составе эмали мужчин и женщин, если нет возможности получить полную ДНК. Как оказалось, в гробнице была захоронена женщина.

В связи с этим археолог Катарина Ребай-Салисбери не исключила, что ранее подобные ошибки совершались и при идентификации усопших в других древних могилах. По мнению историка Элисон Бич, открытие показывает, что «авторитетом и почитанием в древние времена пользовались не только мужчины».

Личность женщины установить не удалось, однако ученые считают, что она занимала высокое положение в обществе. Во-первых, через 80 лет могилу вскрыли и поместили туда еще несколько предметов, в том числе кинжал из горного хрусталя. Во-вторых, в течение 250 лет после ее смерти других людей хоронили как минимум на расстоянии 30 метров от ее гробницы, пишет журнал Scientific Reports.