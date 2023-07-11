Названы средние размеры экранов продаваемых в России смартфонов

Россияне чаще отдавали предпочтение смартфонам с диагональю экрана 6,55 дюйма. Об этом сообщается в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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По словам аналитиков ретейлера, такой показатель высчитали на основе статистики проданных в первой половине 2023 года аппаратов. Специалисты подчеркнули, что отраслевым стандартом становится производство моделей с дисплеем от шести дюймов. При этом пятью годами ранее этот показатель равнялся 5,1 дюйма.

В компании также назвали самый популярный в первом полугодии смартфон — им оказался Xiaomi Redmi 9A, диагональ дисплея которого равна 6,53 дюйма. Это сопоставимо со средними размерами продаваемых на рынке устройств. Среди представленных в «М.Видео-Эльдорадо» телефонов самый большой экран имеет складной Huawei Mate X3 — 7,85 дюйма, самый маленький — iPhone SE с диагональю 4,7 дюйма.

В материале говорится, что в 2019 году на смартфоны с диагональю от шести дюймов в России приходилось только 45 процентов проданных девайсов. В 2023 году доля таких аппаратов превысила 95 процентов.