Писатели в США подали иск против разработчиков ИИ из-за нарушения авторских прав

Три американских писателя, среди которых сатирик Сара Сильверман, подали в суд на разработчиков ИИ из Open AI и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщает «Российская газета».

По мнению стороны обвинения, компания Open AI использовала при разработке своих моделей чужую интеллектуальную собственность без разрешения авторов. В своём иске против компании OpenAI писатели заявили, что материалы их авторства были использованы, как учебный материал для разработки популярной нейросети ChatGPT. При этом в иске против Meta истцы заявили, что компания использовала незаконную «теневую библиотеку» для разработки моделей фирмы LLaMA.

Сообщается, что если суд встанет на сторону обвинения, это изменит сам метод разработки подобных технологий, так как разрабтчики потеряют доступ к части используемых произведений.