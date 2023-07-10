Обнаружена планета-зеркало с металлической атмосферой

Астрономы обнаружили, что раскаленная экзопланета, где идут дожди из расплавленного титана, имеет самую высокую отражающую способность, которую когда-либо наблюдали вне Солнечной системы. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

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Экзопланета LTT9779b, которая находится на расстоянии 260 световых лет от Земли, отражает до 80 процентов падающего на нее света от родительской звезды. Она имеет размеры Нептуна и располагается близко к звезде, делая один оборот вокруг нее за 19 часов. До сих пор на таком расстоянии обнаруживались лишь газовые гиганты, которые в 10 раз больше Земли, или небольшие скалистые планеты.

Наблюдения были проведены с помощью космического телескопа CHEOPS. Температура дневной стороны планеты достигает двух тысяч градусов Цельсия, что, как считалось слишком высоко для формирования облаков, однако астрономы обнаружили признаки их существования в атмосфере LTT9779b. Предполагается, что высокая температура способствует плавлению и испарению металлов и силикатов, которые перенасыщают атмосферу и конденсируются в металлические облака.