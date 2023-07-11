Появился новый вирус для macOS, крадущий данные банковских карт

Специалисты ИБ-компании Guardz обнаружили новый вид вредоносного ПО под названием ShadowVault, которое разработано специально для кражи конфиденциальных данных с компьютеров под управлением macOS. Об этом сообщается на сайте компании.

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По данным Guardz, ShadowVault распространяется в даркнете на платной основе с ценой в $500 в месяц, что в два раза дешевле, чем за аналогичное ПО для кражи информации с компьютеров Apple под названием Atomic Stealer.

Работая в фоновом режиме на компьютерах под управлением macOS, ShadowVault может незаметно красть пароли, куки, данные о банковских картах, электронных кошельках и всю информацию из браузерных расширений, красть Telegram-аккаунты и другие конфиденциальные данные. Разработчики ShadowVault также обещают за дополнительную плату предоставить сборку вредоносного ПО с подписью разработчика Apple.