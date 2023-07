Apple выпустила два рекламных ролика в поддержку iPhone 14

Apple запустил кампанию в поддержку новой модели IPhone 14. Пара новых рекламных роликов транслируют преимущества смартфона. В первом видео авторы продемонстрировали работу функции Crash Detection, которая может обнаружить серьезную автомобильную аварию и автоматически позвонить в службу экстренной помощи. Чтобы не травмировать зрителей и в то же время передать ощущение автокатастрофы, за руль посадили манекена. Он крутится вместе с машиной по павильону под трек Gene Chandler — You can't hurt me no more.