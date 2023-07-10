Ученые из США разработали новый метод лечения рака

Ученые из Йельского университета Соединенных Штатов разработали технологию лечения различных типов раковых опухолей с помощью генного редактирования (CRISPR), пишет журнал Science.

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Используя эту технологию, исследователи удалили дополнительные хромосомы из раковых клеток и тут выяснилось, что без этого они больше не могут бесконтрольно расти.

Дело в том, что клетки здорового человека содержат 23 пары хромосом, но уже сто лет назад было замечено, что большинство раковых клеток имеют дополнительные хромосомы. Это состояние известно как анеуплоидия, чья роль в развитии злокачественны опухолей оставалась загадкой. Ученые никак не могли найти ответ на вопрос, является ли анеуплоидия основной причиной возникновения рака или только симптомом заболевания? И вот ученые из Йельского университета ответили на этот вопрос.

По словам Джейсона Шелтцера, руководителя группы исследователей, пришлось использовать так называемый генно-инженерный метод CRISPR для разработки нового подхода к удалению хромосом из раковых клеток. И это ученые называют важным техническим достижением.

Когда они устранили дополнительные хромосомы, то обнаружили, что клетки потеряли способность образовывать злокачественные опухоли.

По словам Шелтцера, анеуплоидия потенциально может функционировать как терапевтическая мишень для лечения онкологии. И почти все виды рака являются анеуплоидными. Поэтому, подчеркивает ученый, если вы нашли способ избирательного удаления анеуплоидных клеток, это может быть хорошим способом лечения рака при минимальном воздействии на здоровые ткани.