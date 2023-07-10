Казахстанцы привезли в Россию «цифровой алкоголь»

На международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге представители Казахстана презентовали «цифровой алкоголь», который позволяет расслабиться за 20 секунд. Об этом сообщает РБК.

Испытание технологии проводили в специальной юрте. Человек надевает специальные нейронаушники, в которых запускается звук длительностью от шести до 20 секунд. По словам разработчиков, «цифровой алкоголь» работает за счет воздействия на вестибулярный аппарат.

Как пишут СМИ, некоторые участники выставки, протестировавшие казахстанскую разработку, испытали головокружение.

«Мгновенная перезагрузка всего тела, расслабление всех нервов в организме, воздействие на вестибулярный аппарат, происходит очень-очень быстрое резкое расслабление, покачивание. У кого-то ощущение, что он на лодке покатался, у кого-то — что выпил шот алкоголя», — пишет Telegram-канал «Подъем».

Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило выставке федеральный статус.