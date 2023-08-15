Лучшие наушники с активным шумоподавлением: какие купить в 2023 году

Беспроводные наушники постепенно вытесняют своих проводных предшественников в качестве аксессуаров для смартфонов. Но и среди беспроводных устройств кипит конкуренция, особенно если говорить о моделях с активным шумоподавлением. Портал SlashGear рассказал о самых популярных беспроводных наушниках 2023 года.

© Sennheiser

Лучшие бюджетные наушники

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Многие профильные интернет-порталы называют Soundcore Space A40 одним из лучших бюджетных вариантов в 2023 году. Они обеспечивают отличное качество звучания и шумоподавления по доступной цене: их можно найти в продаже за 7 000р. Soundcore Space A40 оснащены функцией адаптивного шумоподавления — оно автоматически подстраивается под громкость окружающих шумов и утечку звука самих наушников. Кроме того, многопунктовый Bluetooth позволяет подключать гарнитуру к нескольким устройства одновременно.

Еще одна популярная опция — JBL Live Pro 2. Они, как и Soundcore Space A40, имеют адаптивное шумоподавление, многопунктовый Bluetooth и примерно восемь часов автономной работы без подзарядки. Но, в отличие от конкурента, Live Pro 2 предлагают более серьезную влагозащиту по стандарту IPX5.

Anker

Наушники под телефон

Владельцам iPhone не стоит долго размышлять над выбором: второе поколение AirPods Pro удовлетворит любые запросы. Они собраны на базе чипсета Apple H2, который призван обеспечить вдвое более эффективное шумоподавление, чем первое поколение наушников. Помимо этого, AirPods Pro обладают рядом эксклюзивных функций, интегрированных в iPhone: от объемного звука до режима прозрачности и поиска потерянных наушников через встроенный динамик.

Тем, кто предпочитает Android, можно присмотреться к Google Pixel Buds Pro. Они также работают на базе уникального чипа, но могут похвастать не только улучшенным шумоподавлением. Pixel Buds Pro поддерживают подключение к нескольким устройства, до семи часов автономной работы и интеграцию голосового помощника Google.

Google

Наушники для тренажерного зала

Beats Fit Pro по функционалу похожи на первые AirPods Pro: чипсет H1, неплохое шумоподавление и объемный звук, поддержка режима прозрачности. Если вы и ваш товарищ пользуетесь совместимыми наушниками, то при подключении к устройствам Apple можно слушать музыку вместе. Конечно, Beats Fit Pro не дотягивают до вторых AirPods Pro, зато они комфортнее ощущаются при длительном ношении.

Другой вариант — Samsung Galaxy Buds 2 Pro, заслужившие народную любовь и признание критиков. Они легко управляются, отлично запечатывают ушной канал и не напрягают уши за счет эргономичного дизайна. Влагозащита IPX7 также делает их отличным аксессуаром для пробежек и занятий спортом на свежем воздухе. Недостаток Galaxy Buds 2 Pro в том, что их функции раскрываются полностью только на устройствах линейки Samsung Galaxy.

Samsung

Премиальные наушники

Sennheiser Momentum True Wireless 3 предлагают великолепное качество звучания и функцию т.н. «зон звука», которые автоматически меняют параметры наушников в зависимости от локации пользователя. Адаптивное шумоподавление, режим ветрозащиты и подробный эквалайзер в приложении-компаньоне идут приятным бонусом. Также стоит отметить крайне быстрое время подзарядки: Momentum True Wireless 3 могут получить час автономной работы всего за 10 минут.

Конкуренцию им могут составить Sony WF-1000XM4, которые являются претендентом на титул лучших беспроводных наушников в принципе. Отличная изоляция и шумоподавление, солидная автономность, поддержка всех актуальных платформ и обширные настройки звука.