Эксперт назвала главную опасность ИИ для человечества

Эксперт назвала главную опасность искусственного интеллекта, о которой редко говорят

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Одной из главных угроз, связанных с быстрым развитием искусственного интеллекта (ИИ), является потеря контроля над нашей жизнью и управление нашей судьбой. Об этом рассказала Мария Ламар, кинорежиссёр и продюсер. Она отметила, что ИИ уже выиграл сражение в интеллектуальной борьбе, поскольку нейронные сети способны отвечать на любые вопросы, создавать дизайн и делать видео.

По словам Ламар, многие программы ИИ уже следят за нами, отслеживая наше местоположение. Это означает, что ИИ может лучше знать, что нам нужно, и принимать решения за нас в работе, распорядке дня и личной жизни. Это вызывает опасения, поскольку ИИ может принимать решения без нашего согласия.