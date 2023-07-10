Записи на камне династии Мин обнаружены в Китае

Китайские археологи обнаружили частично сохранившуюся каменную табличку времен правления династии Мин (1368-1644 гг.). Предварительная расшифровка показала, что этот текст был посвящен одному из популярных и особо почитаемых божеств.

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Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", фрагмент каменной таблички был найден на территории древнего храма в провинции Хэбэй на севере Китая. Находка была сделана на территории современной деревни Цяньцзе, расположенной в пригороде Хуанхуа.

Длина сохранившегося фрагмента составляет 1,75 метра, ширина - 40 сантиметров, толщина - 25 сантиметров. Эксперты уже предварительно расшифровали текст. Установлено, что табличка была создана в 1485 году для храма очень почитаемой богине даосизма, известной как Тайшань Няннян. Ее также называют Биксия Юньцзюнь.

Это была очень популярная и важная в сонме божеств "Владычица цветных облаков рассвета". Ее культ был развит в Китае, особенно на севере страны во времена правления династий Мин и Цин. Ее отождествляли с различными верховными божествами, она считалась также богиней деторождения и судьбы.

Текст на обнаруженной табличке, что интересно, содержит не только посвящение богине. В нем упоминаются имена людей и их занятия. Как говорят исследователи, надпись подтверждает подлинность других исторических записей, из которых следует, что местные жители зарабатывали себе на жизнь, производя соль выпариванием из кипящей морской воды.