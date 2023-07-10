Мессенджер Telegram начнет показывать персонализированную рекламу

Команда Telegram обновила политику конфиденциальности, открыв дополнительные возможности для рекламодателей, в том числе возможность отображения объявлений по IP-адресам пользователей. Об этом сообщает портал «Код Дурова» со ссылкой на близкий к Telegram источник.

Отмечается, что до недавних пор показ рекламы в Telegram определялся лишь на основе языка пользователя, что нередко приводило к «неуместным» результатам. В связи с этим рекламодателям стали доступны новые инструменты, позволяющие точнее настраивать таргетированную рекламу на основе интересов пользователей (их подписок), по языку, а также по стране и региону.

«Для рекламодателей предусмотрена возможность отображения объявлений в зависимости от приблизительно определенных страны и города, к которым относится IP-адрес пользователя (никакие другие геолокационные данные для этих целей не используются)», — пишет «Код Дурова».

Кроме того, рекламодатели смогут передавать в Telegram обезличенный список зашифрованных идентификаторов, основанных на номерах телефонов (без самих номеров), чтобы показывать объявления ограниченному кругу лиц.