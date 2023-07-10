В России представили новое поколение компьютера «Бобер»

Российская компания Delta Computers представила настольные персональные компьютеры «Ворон» и «Бобер», оснащенные новой материнской платой «Анемона 2» собственного производства с поддержкой современных процессоров Intel. Об этом сообщает портал Cnews.

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Фирменная материнская плата «Анемона 2» поддерживает процессоры Intel Core 12 и 13 поколений, которые относятся к семействам Alder Lake и Raptor Lake соответственно. Кроме того, плата имеет три видеовыхода для подключения нескольких мониторов, а также порты USB-A и USB-C.

ПК «Бобер» BBiH2 представляет собой компактное решение в форм-факторе, которое подходит для офисных, медицинских и образовательных целей. Корпус компьютера выполнен в современном дизайне, который экономит место на рабочем столе пользователя.

Системный блок «Ворон» VRiH2 является универсальным решением, которое можно адаптировать к различным потребностям благодаря возможности установки дополнительных видеокарт и накопителей. ПК подходит для работы с разными видами программного обеспечения, в том числе с требовательными к ресурсам приложениями для видеообработки, геоинформатики и системы автоматизированного проектирования.

Новые ПК имеют до 128 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и поддерживают SSD типа М2 NVMe и SATA.