Российская компания за десять лет запустит 900 спутников

Российская компания «Бюро 1440» заявила о планах запустить с 2025 по 2035 год 900 спутников, которые жителям России обеспечат доступ к интернету.

С 2025 года планируется запускать на орбиту в год по 10-12 ракет с около 15 спутниками на борту каждая. Они обеспечат скоростным спутниковым интернетом жителей всей России. В планах «Бюро 1440» — предоставлять доступ к интернету в 75 странах мира.