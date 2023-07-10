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Российская компания за десять лет запустит 900 спутников

Российская компания «Бюро 1440» заявила о планах запустить с 2025 по 2035 год 900 спутников, которые жителям России обеспечат доступ к интернету.

Российская компания за десять лет запустит 900 спутников
© Бюро 1440/Telegram

Входящая в «ИКС холдинг» компания «Бюро 1440» к 2035 году запустит в космос свыше 900 низкоорбитальных интернет-спутников.

С 2025 года планируется запускать на орбиту в год по 10-12 ракет с около 15 спутниками на борту каждая. Они обеспечат скоростным спутниковым интернетом жителей всей России. В планах «Бюро 1440» — предоставлять доступ к интернету в 75 странах мира.

Ранее компания заявила, что ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту три разработанных ей спутника «Рассвет-1».

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