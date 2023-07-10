Обнаружена самая далекая сверхмассивная черная дыра

Ученые обнаружили самую отдаленную активную сверхмассивную черную дыру из когда-либо открытых с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST). Об открытии НАСА.

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Сверхмассивная черная дыра (СЧД) располагается в галактике CEERS 1019, которая уже существовала в то время, когда возраст Вселенной достигал 570 миллионов лет после Большого взрыва. Ее масса меньше, чем масса любой другой гигантской черной дыры, обнаруженной до сих пор в ранней Вселенной, и составляет 9 миллионов солнечных масс. Это делает ее более похожей на источник Стрелец A* в центре Млечного Пути, чья масса достигает 4,6 миллиона масс Солнца.

Изображения CEERS 1019 и других отдаленных галактик были сделаны в рамках панорамного обзора CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science), предназначенного для изучения ранней Вселенной. Визуально CEERS 1019 выглядит как три ярких сгустка, а не как единый круглый диск, что может указывать на процесс слияния нескольких галактик. Это может объяснять, почему галактика активна и с высокой скоростью образует новые звезды.

Несмотря на относительно небольшие размеры, наличие СЧД в ранней Вселенной представляет проблему для космологических моделей, которые не могут объяснить, как черным дырам удалось так быстро вырасти. Предполагается, что возможны два сценария: быстрая аккреция вещества черной дырой большой массы, которая возникла в результате коллапса из массивного газового облака, либо черной дырой, оставшейся после коллапса ядра массивной звезды.