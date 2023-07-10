В Новой Зеландии нашли редкий вид пауков с тремя вариантами самцов

Ученые из Оклендского университета (Новая Зеландия) обнаружили редкий вид паукообразных трех типов самцов. Результаты исследования публикует научный журнал Behavioral Ecology.

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Речь идет о самцах новозеландских сенокосцев Forsteropsalis pureora, среди которых есть альфа-, бета- и гамма-самцы. Первых двух можно узнать по крупным размерам и хелицерам, которые у альфа-самцов широкие и короткие, а у бета — длинные и тонкие. Гамма-самцы, в свою очередь, намного мельче своих собратьев, а хелицеры у них крошечные. Поэтому вместо битвы за самку они стараются незаметно подкрасться к ней и оплодотворить.

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Команда зоологов под руководством Эрин Пауэлл решила выяснить, почему одни самцы F. pureora становятся альфами или бетами, а другие — гаммами. Исследователи полагают, что на жизнь мужских особей влияет потеря ног в молодом возрасте. Сенокосцы зачастую отбрасывают конечности, спасаясь от хищника, но впоследствии не могут их отрастить, что отрицательно сказывается на их жизни.

Ученые считают, что неполовозрелые самцы F. pureora, лишившись одной или нескольких ног, впоследствии превращаются в гамм, а их сородичи, избежавшие этой участи, становятся альфами или бетами.

Чтобы проверить эту теорию, специалисты исследовали 86 взрослых самцов Forsteropsalis pureora, из которых 63 оказались альфами и бетами (их в данном исследовании рассматривали вместе), а 23 — гаммами. В течение жизни 48 особей, которых поймали ученые, потеряли по одной конечности, а две особи — по две конечности. По внешнему виду шрамов, оставшихся после аутотомии, ученые установили, какие самцы лишились одной или нескольких ног на ранних этапах развития (их оказалось 25), а какие — после достижения половой зрелости.

Согласно исследованию, 82% гамма-самцов — это особи, потерявшие ноги в молодости. Лишь 9% особей, переживших аутотомию до достижения половой зрелости, это представители альфа и бета.