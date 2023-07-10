Ученые выяснили, при какой температуре человечество сможет выжить

Ученые из Рохамптонского университета в Лондоне выяснили, какая температура представляет собой верхний критический предел для человека, при которой он сможет выжить. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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3 и 6 июля 2023 года стали самыми жаркими на планете. По словам метеорологов, в ближайшем будущем из-за глобального потепления периоды экстремальной жары станут чаще. Какую предельную температуры смогут выдержать люди, выяснили британские ученые.

Исследователи забирались в специальную камеру, похожую на баню, где испытывали воздействие воздуха разной температуры и влажности. Выяснилось, что от высокой температуры возрастала скорость метаболизма. Так, при температуре 40°C он ускорялся в среднем на 35%, а при 50°C – на 50%.

При этом пытаясь адаптироваться к новым условиям, организм начинал работать на пределе. Таким образом, ученые выяснили, что температуры между 40°C и 50°C представляют собой верхний критический предел для человека. Кроме того, долгая работа организма на пределе быстро его изнашивает.